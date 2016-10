Claudia Ludwig sucht für Straßenhündin Heidi eine Pﬂegestelle

„Tote Hunde auf der Straße, herumlungernde Fellnasen auf den Felder und bedrohliche Tierquäler an jeder Ecke: Die Situation der Vierbeiner in vielen Gegenden Südspaniens ist katastrophal, das Elend der Tiere immens. Aus diesem Grund greift der Tierschutzverein Calpe-Benissa den wenigen ehrenamtlichen Helfern vor Ort unter die Arme und nimmt Straßenhunde auf, wann immer es die eigenen Kapazitäten erlauben. Die sechsjährige Mischlingshündin Heidi ist eine der glücklichen Fellnasen, die den Weg aus der Nähe von Almería an die Costa Blanca antreten durfte. Nachdem einer ihrer Welpen überfahren wurde, weiß die Hundedame sich und ihre munteren drei Mastino-Schützlinge nun in der Obhut von Eleonore Gonzalez, der ersten Vorsitzenden des TSV Calpe-Benissa, endlich in Sicherheit. Damit die liebenswerte Hündin das Leben wieder in vollen Zügen genießen kann, ist allerdings eine weitere Reise nach Deutschland notwendig. Den Heidi leidet an der Augenkrankheit Star, kann kaum sehen und sich entsprechend nur sehr unsicher fortbewegen. Blutuntersuchungen konnten bislang keinen Aufschluss über die Ursache der Erkrankung geben: Die Hundedame scheint ansonsten kerngesund. Umso dringender sucht der Tierschutzverein für sie nun Paten, eine Pflegestelle oder gar ein dauerhaftes Zuhause in Deutschland,wo die Hündin in einer Augenklinik von Experten operiert werden kann. Eine Behandlung, die in Spanien nicht möglich ist. Da sich die Nachsorge zur Vermeidung von Infektionen sehr zeitintensiv gestalten wird, wünscht sich Heidi verantwortungsbewusste Zweibeiner mit viel Geduld – zumindest vorübergehend. Wer kann der Hundedame auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft helfen? Wer hat ein freies Körbchen für sie oder kann ihren großen Wonneproppen ein sorgenfreies Hundeleben ermöglichen?“

Wenn Sie Heidi helfen möchten wenden Sie sich bitte an: TSV Calpe-Benissa, Telefon: 0034-965830817 oder per Mail an calpe@tiervision.de. Weitere Informationen auch unter www.tiervision.de.

Nippers – Stadtmagazin für Hundefreunde, 3/2016